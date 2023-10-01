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В МИДе назвали достижимой целью безвизовый режим с Латинской Америкой

МИД: Россия ставит задачу по введению безвизового режима с Латинской Америкой
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Michael Runkel
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Россия собирается идти к введению безвизового режима со всей Латинской Америкой. Об этом 1 октября заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции «Россия — Латинская Америка».

«Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придем. <...>. Со странами Карибского бассейна мы будем двигаться [в направлении отмены виз]», — сообщил Щетинин ТАСС в ответ на вопрос о планах РФ ввести безвизовый режим со всей Латинской Америкой.

Директор департамента уверен, что процесс введения безвизового режима будет поступательно развиваться.

Для Латинской Америки важно создать крепкий союз с Россией, так как у них много общего, заявил со своей стороны на международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» представитель Аргентины Хосе Партоль.

«Сначала я хочу поблагодарить за то, что нас так тепло приняли и пригласили. У народов Аргентины с РФ много общего, поскольку угрозы по отношению к нам очень долго были одинаковыми. Несмотря на географическое расстояние между нами, мы должны сблизиться со странами БРИКС», — сказал он.

Первая международная парламентская конференция «Россия — Латинская Америка» проходит в Москве и продлится до 2 октября. Она организована по инициативе Госдумы. На ее полях в течение нескольких дней парламентарии из России и Латинской Америки обсуждают актуальные вопросы международной парламентской повестки.

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Ранее, 29 сентября, президент России Владимир Путин в рамках парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» сообщил, что РФ готова выстраивать взаимодействие с Латинской Америкой. Он отметил, что Москва хочет тесно работать с интеграционными объединениями региона Латинской Америки, с сообществом латиноамериканских и карибских государств, с Боливарианским альянсом и южноамериканским общим рынком.

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