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В Башкирии купание братьев в пруду после бани закончилось смертью одного из них

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Фото: МЧС Башкортостан
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В Благовещенском районе Башкирии два брата после бани отправились купаться в пруд, однако после купания один из них погиб. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает Telegram-канал МЧС Башкортостана.

Инцидент произошел вечером 30 сентября на базе отдыха «Шариповка». По данным ведомства, двое мужчин решили искупаться после похода в баню и нырнули в пруд, однако на поверхность они не выплыли.

Свидетели происшествия вытащили мужчин из воды в бессознательном состоянии и до приезда медицинских работников пытались оказать первую помощь. Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации один из мужчин очнулся, позже его госпитализировали в тяжелом состоянии. Второго спасти не удалось.

По словам очевидцев инцидента, во время купания мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

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23 июля подросток утонул во время купания в реке в Приангарье, его брат доставлен в больницу. По версии следствия, трое детей находились на водоеме без присмотра взрослых.

Во время купания в реке два мальчика уплыли слишком далеко от берега и стали тонуть. В результате происшествия 12-летний ребенок погиб, а его девятилетнего брата госпитализировали в тяжелом состоянии.

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