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Подросток утонул во время купания в реке в Приангарье

Подросток утонул во время купания в реке в Приангарье, его брат доставлен в больницу
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Фото: СУ СК по Иркутской области
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Подросток утонул во время купания в реке в Приангарье, его брат доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело. Об этом 23 июля сообщили в СУ Следственного комитета (СК) РФ по Иркутской области.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 22 июля. 12-летний мальчик утонул в реке Китой.

По версии следствия, трое детей находились на водоеме без присмотра взрослых. Во время купания в реке два мальчика уплыли слишком далеко от берега и стали тонуть. В результате 12-летний мальчик погиб, его 9-летний брат доставлен в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В СК призвали взрослых проявлять бдительность, не оставлять детей без присмотра.

Ранее в этот день пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщила, что в озере Октябрьского района в городе Красноярск утонула 14-летняя девочка.

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