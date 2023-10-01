В Бурятии завершились восстановительные работы после схода локомотива

В Бурятии на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в воскресенье, 1 октября, завершились восстановительные работы после схода с путей грузового поезда.

Для проведения работ были задействованы восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо, а также более 40 железнодорожников.

График движения поездов в результате инцидента не нарушился.

Помимо этого, была создана комиссия по расследованию причин происшествия. Байкальская транспортная прокуратура также начала свою проверку.

Ранее, 30 сентября, стало известно, что в Бурятии сошли с рельсов две секции локомотива грузового поезда. Пострадавших в результате происшествия нет.