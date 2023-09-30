Грузовой поезд сошел с рельсов в Бурятии

В Бурятии сошли с рельсов две секции локомотива грузового поезда. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

Отмечается, что инцидент произошел в 05:07 по местному времени (00:07 мск).

«На 1069-м км БАМ (Байкало-Амурской магистрали. — Ред.) между населенным пунктом Нижнеангарск и городом Северобайкальск Северо-Байкальского района произошел сход двух секций локомотива грузового поезда», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия нет. Задержки пассажирских поездов нет. Сообщалось, что на место выехал аварийно-восстановительный поезд из Северобайкальска.

Ранее, 20 сентября, было сообщение о том, что поезд сбил женщину в районе Мокрушинского переезда в Томске. Трагедия произошла на железнодорожных путях около улицы Нефтяной. В результате наезда женщина получила серьезные травмы. Она скончалась от полученных травм в медицинском учреждении.