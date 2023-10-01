Военный эксперт Майкл Пек заявил, что армия Вооруженных сил Украины (ВСУ) не может достигнуть прогресса на фронте из-за слабости тактики НАТО в современных войнах. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщил новостной портал Business Insider (BI).

«Но что, если проблема не в украинцах, а в западной тактике? Проблемы Украины могут быть предзнаменованием того, что может случиться, если армиям НАТО придется сражаться без достаточной поддержки с воздуха и материально-технического обеспечения», — предположил он.

Кроме того, исследователь акцентировал свое внимание на том, что западные страны готовятся не к тем военным действиям, опираясь на 20-летний опыт борьбы своего государства с повстанцами и террористами.

«Пентагон поздно осознал, что его сосредоточенность на борьбе с повстанцами привела к атрофии навыков, необходимых для ведения крупномасштабной механизированной военной кампании», — сказал он.

Пек также сослался на статью OpenDemocracy, которая содержит рассказ украинских солдат о западной подготовке. Он отмечает, что военные ВСУ хоть и считают западную подготовку теоретически неплохой, но предполагают, что она не очень подходит для нынешнего конфликта.

В инструкциях западного ведения военных действий, по мнению эксперта, не оговаривается, как бороться с такими препятствиями, как траншеи, минные поля, колючая проволока, противотанковые рвы и многое другое.

К тому же Пек отметил, что, например, прорыв минных полей с помощью зарядов взрывчатого вещества и машин разминирования был методом, который работал во время Второй мировой войны. Однако сейчас на он может не сработать вообще, так как военная техника совершенствуется постоянно.

Военный аналитик также добавил, что если США и союзники рискнут начать вооруженный конфликт непосредственно против России и Китая, то последствия для западных стран могут быть фатальными.

В этот же день появилась информация, что провал контрнаступления ВСУ может быть связан с их плохой подготовкой западными инструкторами. Кроме того, освоение украинскими военными за несколько недель обучения западной тактики ведения боев, а также ее применение против одной из самых сильных армий мира является крайне непростой задачей.

27 сентября газета Le Monde написала, что бойцы ВСУ разочарованы уровнем компетенции инструкторов НАТО и качеством обучения у них.

17 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сказал, что российские военные уничтожили бригады лучших украинских военнослужащих, которых готовили офицеры НАТО к боям на протяжении девяти лет. При этом, по его словам, на обучении инструкторов альянса были «не люди с улиц, на которых просто надевали форму», а представители офицерского корпуса и профессиональные солдаты.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.