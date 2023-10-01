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Военные РФ отразили атаки ВСУ на трех направлениях

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские войска нанесли авиационные и артиллерийские удары, отражая атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском, марьинском и авдеевском направлениях. Об этом 1 октября сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

«Авиацией группировки нанесено поражение живой силе и военной технике в 15 районах, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по лагерю подготовки на полигоне 10-й горно-штурмовой бригады, пункту временной дислокации подразделений 42-й механизированной, 26-й артиллерийской бригад, складу боеприпасов в районах Александровки, Константиновки, Петровки и Райгородка», — уточнил Минесашвили «Интерфакс».

Он отметил, что подразделения отразили 10 атак штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад, 118-й и 241-й бригад территориальной обороны ВСУ.

По его данным, потери украинских войск составили более 350 военнослужащих, американское орудие М777, самоходные артиллерийские установки Krab и PzH 2000, гаубицы 2С1 «Гвоздика» и Д-30, а также семь автомобилей и восемь беспилотных летательных аппаратов.

«Дронами-камикадзе уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп и ангар с техникой противника в районах Васюковки, Раздоловки и Курдюмовки», — добавил начальник пресс-центра.

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Ранее, 30 сентября, оператор российского беспилотника заснял штурм траншей ВСУ в Клещеевке. Сообщается, что враг понес большие потери.

В тот же день оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил район погрузки военнослужащих 38-й бригады морской пехоты противника.

Также ликвидирован район сосредоточения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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