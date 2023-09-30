Штурм российскими бойцами окопов в Клещеевке попал на видео
Российские военные провели бой с Вооруженными силами Украины в окопах Клещеевки. Кадры боестолкновения 30 сентября оказались в распоряжении «Известий».
Оператор беспилотника заснял, как штурмовики 4-й бригады группировки войск «Юг» зашли в укрепления и открыли огонь. Они забросали траншеи гранатами. В результате ВСУ понесли большие потери.
Ранее в этот день сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке.
27 сентября российские силы пресекли попытки украинских войск прорвать оборону на южном фланге Артемовска (украинское название — Бахмут) в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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