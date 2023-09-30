Артиллеристы ВС РФ уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили 30 сентября сообщил, что российские артиллеристы уничтожили шесть опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Клещеевке.
«Артиллерией группировки уничтожены шесть опорных пунктов в Клещеевке», — приводит его слова ТАСС.
Ранее, 27 сентября, российские силы пресекли попытки украинских войск прорвать оборону на южном фланге Артемовска (украинское название — Бахмут) в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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