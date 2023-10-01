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МИД КНДР заявил о нехватке ума у США для противостояния независимым странам

В КНДР заявили, что враждебность США к Пхеньяну и Москве пересекла красную черту
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Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
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Враждебность Вашингтона по отношению к дружественным отношениям между КНДР и Россией перешла «красную черту». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Ир 1 октября.

«Несправедливая и возмутительная враждебность США в сторону традиционно дружеских отношений и сотрудничества между КНДР и Россией, а также попытки вмешаться в них перешли красную черту», — приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам замминистра, отношения Москвы и Пхеньяна являются надежным оплотом и стратегическим опорным пунктом защиты мира, сдерживающим «произвол и своеволие, военную угрозу и вмешательство империалистов».

В то же время он отметил, что альянс США – Япония – Южная Корея, а также НАТО являются «раковыми опухолями» международного порядка, мира и безопасности.

В КНДР считают, что своим поведением Соединенные Штаты Америки демонстрируют слабость и неспособность противостоять независимым государствам.

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Ранее, 14 сентября, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су выразил беспокойство из-за потенциального сотрудничества КНДР и России в военной сфере.

Накануне, 13 сентября, президент РФ Владимир Путин встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области. Переговоры с участием делегаций продлились больше часа, а затем политики продолжили беседу тет-а-тет. Основной темой для обсуждения стало развитие двусторонних отношений.

Ким Чен Ын отметил, что контакты с Россией являются первым приоритетом для КНДР. Кроме того, он подчеркнул важность стратегического взаимодействия между странами. По словам политика, его визит подтверждает исключительный характер этих отношений.

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