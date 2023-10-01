Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в Советском Союзе якобы похоронили память о массовых казнях в Бабьем Яре, являются кощунством. Об этом 30 сентября заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Я вырос в СССР, и мы все знали о Бабьем Яре, нацистские преступления никогда не были «похоронены» в моей стране, в отличие от вашей. Написание такого кощунственного поста выходит за рамки любых элементарных представлений о приличии», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее, 29 сентября, американский госсекретарь в соцсети X написал о трагедии в Бабьем Яре.

«82 года назад нацисты убили 34 тыс. евреев в Бабьем Яре. Советы похоронили эту историю, которой сегодня правительство [российского президента Владимира] Путина манипулирует, чтобы обеспечить прикрытие злоупотреблений России на Украине», — заявил Блинкен.

По мнению Полянского, апологеты нацистских коллаборационистов присутствуют не только на территории Канады, но и в США. Также он отметил, что украинские националисты являются главными исполнителями массовых убийств того времени.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на ложь Блинкена о трагедии в Бабьем Яре. Дипломат назвала слова Блинкена «самой вопиющей ложью» и отметила наглость американского госсекретаря, который написал такое в годовщину трагедии.

19 сентября МИД РФ опубликовал рассекреченные материалы НКВД и МГБ СССР, раскрывающие роль Германии в становлении и развитии украинского национализма.

Ранее в этот день в беседе с «Известиями» политолог Алексей Кочетков заметил, что на Украине уже много лет активно продвигается реваншистский, неонацистский нарратив, связанный в первую очередь с пересмотром итогов Второй мировой войны. По его словам, официальная идеология современной Украины — это украинский интегральный национализм, который был на вооружении у организации украинских националистов в годы Второй мировой войны.

5 сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма. Российский лидер также добавил, что Зеленского, являющегося этническим евреем, поставили западные страны, чтобы прикрыть античеловеческую сущность киевского режима.