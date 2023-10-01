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«У «Магнитки» большие задачи, всегда максимальные»

Хоккеист «Металлурга» Александр Петунин — об обмене из «Северстали» и работе с Андреем Разиным
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Фото: пресс-служба ХК «Металлург»/metallurg.ru
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Уже почти месяц прошел с начала нового сезона КХЛ, а команды по-прежнему пытаются усиливаться. Одним из главных событий недели стал обмен нападающими между магнитогорским «Металлургом» и череповецкой «Северсталью». В «Магнитку» перешел Александр Петунин, а в обратном направлении последовал Никита Коростелев.

Для Петунина появилась возможность снова поработать с главным тренером Андреем Разиным. Именно при нем в Череповце 26-летний хоккеист провел свои лучшие сезоны в карьере. В 2020/21 Александр набрал в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ 39 (18+21) очков по системе «гол+пас» и помог малобюджетной «Северстали» выйти в плей-офф.

После этого он перешел в московское «Динамо», но не смог там закрепиться и через год вернулся в Череповец. Там в сезоне-2022/23 он вновь выступил весьма успешно — набрал 26 (16+10) очков в 55 матчах регулярки и 7 (3+4) баллов в семи матчах серии плей-офф против ЦСКА (3:4), где «Северсталь» едва не выбила в первом раунде будущего обладателя Кубка Гагарина.

После этого Разин ушел в «Металлург», а при новом главном тренере «Северстали» Андрее Козыреве Петунин не проходил в состав в первых матчах нынешнего сезона. В интервью «Известиям» Александр прокомментировал свой обмен и стереотип о том, что он может успешно играть только при Разине.

— Насколько этот обмен был ожидаемым для вас?

— Разговоры об этом ходили с начала чемпионата. Мой агент сообщал новости о некоторых переговорах. Так что ничего неожиданного для меня не было. Воспринял как нормальный рабочий обмен.

— Вы сами хотели этого обмена? Были мысли, что в Череповце что-то идет не так?

— Сложно сказать. В любом случае клубы сами решили этот вопрос, договорились об обмене, нашли решение, которое сочли оптимальным для себя. А мое дело уже — выходить на лед на тренировках и в матчах, выполнять то, что требует тренер. Неважно, в какой команде.

— Можно сказать, что для вас это идеальный вариант — попасть в топ-клуб, еще и со знакомым тренером, под руководством которого провели лучшие сезоны в карьере?

— Я, наверно, просто знаю требования Андрея Владимировича и его тренерского штаба. Поэтому рад, что снова с ним работаю.

— После этого обмена пошло много разговоров, что вы хорошо играете только при Разине — сначала ушли на сезон из «Северстали» в «Динамо» и там не закрепились, теперь уходите из Череповца спустя полгода после ухода Разина и в третий раз пересекаетесь с ним. Задевают такие суждения?

— Нет. Это рабочий момент. В этом сезоне в Череповце у меня тоже было два очка в трех матчах — сделал две голевые передачи. А больше я и не выходил на лед. Конечно, тяжело, когда ты не играешь. Но старался сделать свой максимум, когда давали играть.

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— Чувствовалось, что Козырев не видит вас в своей команде?

— Я чего-то плохого про него сказать не могу. Просто не пошло, и всё. Но было интересно. Каких-то проблем с Андреем Леонидовичем не было. Наверно, просто не попал в его тактику. Как-то с предсезонки не пошло.

— Тренер как-то объяснял, чем недоволен?

— Да не сказал бы. Вызывал меня после первых трех матчей сезона. Сказал, что команда на подъеме, поэтому некого убрать из состава, чтобы поставить туда меня. Потом вроде вышел на лед, передачу отдал... Но не сказал бы, что я сам был доволен своей игрой. Всегда можно лучше.

— Требования Козырева сильно отличаются от того, что ставил Разин?

— Конечно, разница есть. В основном в нюансах, но не могу сказать, что мы играли так же, как в предыдущие сезоны. Козырев ставит комбинационный хоккей, было немало интересных вещей, которые я впервые увидел. Но и про Разина не сказать, что мы играем не в атаку. Все видели, что «Северсталь» при нем не боялась играть с позиции силы против любого соперника. И то же самое он делает в «Металлурге», но уже с поправкой на большее мастерство игроков.

— Чувствуете, что в «Магнитке» ментально другая команда, с определенным чемпионским духом?

— Видно, что организация сильно отличается от Череповца. У «Магнитки» большие задачи, всегда максимальные.

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