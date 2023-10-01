Павильон идей: Суворов на «Мосфильме», Домогаров в «Маскараде», Бондарчук в небе

Премьера фильма «Гардемарины 1787. Мир» — новой части легендарной саги Светланы Дружининой, открыла новый кинотеатр на «Мосфильме» . Крупнейшая отечественная ярмарка современного искусства Cosmoscow стартовала в столичном Экспоцентре. В Музее Востока показывают работы 70 художников традиционной китайской живописи гун-би. Народный артист России Александр Домогаров сыграл роль Арбенина в спектакле «Маскарад» . В Москве состоялась премьера картины режиссера Игоря Волошина «Повелитель ветра» — о кругосветном путешествии Федора Конюхова. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Судьба и Родина

На «Мосфильме» прошла премьера фильма «Гардемарины 1787. Мир» , долгожданной новой части легендарной саги Светланы Дружининой. В основе сюжета — реальные исторические события XVIII века. Несмотря на Манифест Екатерины Великой и Кючук-Кайнарджийский мирный договор, которые соединили Крым с Россией, европейские политики продолжают вести свои игры и плетут интриги, пытаясь разорвать этот союз. Гардемарины, следуя своему девизу «Судьба и Родина едины», пресекают эти попытки. Роль Суворова в фильме исполнил народный художник России Владимир Суровцев, который в свои 70 лет дебютировал в кинематографе.

Премьера фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров посчитал правильным стартовать с патриотического кино.

— Хотя мы официально еще не открыли киноцентр, но вы всё же первые зрители, — обратился он к аудитории. — Для нас это огромное событие. И я рад, что сейчас вы увидите фильм Светланы Дружининой.

В прокат картина выйдет 5 октября. Дистрибьюторы — компании «НМГ Кинопрокат» и «Медиа-Телеком».

Шагал в тираже

Крупнейшая отечественная ярмарка современного искусства Cosmoscow открылась в столичном Экспоцентре. Участвуют 80 галерей . Посетители могут увидеть новые работы Ольги Чернышевой, Миши Most, Павла Пепперштейна, Рината Волигамси, Ирины Кориной, Семена Мотолянца, Валерия Чтака и других художников.

Также демонстрируются и продаются произведения классиков второй половины XX века — Виктора Пивоварова, Евгения Михнова-Войтенко, Юрия Злотникова. В разделе тиражного искусства представлены гравюры Сальвадора Дали, Марка Шагала, Хоана Миро, Эгона Шиле и других. Цены варьируются от нескольких десятков тысяч рублей до нескольких миллионов.

Ярмарка современного искусства Cosmoscow Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам обозревателя «Известий», кандидата искусствоведения Сергея Уварова, ярмарка выявила новые тенденции оборота произведений искусства, в частности, показала, что растет спрос на тиражную графику.

— Это самый простой способ начать коллекционировать искусство, — отметил эксперт. — Ведь если цены на уникальные вещи (тем более холсты) измеряются, как правило, в сотнях тысячах рублей, то гравюры и всевозможные принты, в том числе очень крупных художников, можно купить за несколько десятков тысяч.

Горы, воды, орхидеи

В столичном Музее Востока показывают работы 70 художников традиционной китайской живописи гун-би, а также работы в технике могуфа и в жанре шань-шуй. Всего демонстрируются около 100 предметов искусства: картины и свитки современных художников из России и Китая, а также расписанные вручную шелковые веера. Название выставки — «Павильон орхидей» — отсылает к стихотворению поэта Се Ваня, жившего в IV веке.

На выставке китайской живописи «Павильон орхидей» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Центром экспозиции стала копия 12-метрового свитка художника Ван Симэна «Горы и воды на 1000 ли», созданного в 1113 году. Поделенный на фрагменты, образец одной из самых больших в мире картин в жанре гун-би написан российскими художниками под руководством китайских мастеров.

— «Павильон орхидей» — это своего рода репетиция к основной программе российско-китайского года, который стартует в конце 2024 года и продолжится в 2025-м. Мы относительно недавно отремонтировали эти залы, и это первый выставочный проект, который здесь вообще проходит, — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора Музея Востока Илья Зайцев. — В будущем году музей планирует провести выставку, целиком посвященную китайской живописи XX века.

Маска и преображение

Народный артист России Александр Домогаров сыграл роль Арбенина в спектакле «Маскарад». Спектакль по пьесе Михаила Лермонтова режиссер Нина Чусова поставила в Театре Российской армии. Ранее на ту же сцену Домогаров выходил в роли князя Звездича в постановке Леонида Хейфеца. Было это в 1992 году.

— Для меня и Александра этот спектакль — переосмысление, ответ на многие вопросы, — заметила Нина Чусова. — Мы рассуждали, какое произведение означало бы такой переход, даже преображение в жизни человека, и выбрали лермонтовский «Маскарад».

Народный артист России Александр Домогаров в сцене из спектакля «Маскарад» Фото: Театр Российской армии

По мнению обозревателя «Известий», доктора искусствоведения Светланы Наборщиковой, новая интерпретация знаменитого произведения получилась яркой и необычной.

— Это не драматический спектакль в привычном понимании, — отметила она. — Литературная, драматическая, живописная и музыкальная составляющие слились здесь в гармоничном единстве. А ритм и структуру всему повествованию задает лермонтовское слово, безупречное владение которым демонстрируют актеры во главе с блистательным Домогаровым.

Сыграть глазами

В Москве состоялась премьера картины режиссера Игоря Волошина «Повелитель ветра», в основу которого легла история из жизни путешественника Федора Конюхова. В 2016 году он совершил 11-дневное кругосветное путешествие, завершившееся в Австралии. Землю он обогнул в одиночестве на воздушном шаре. Исполнитель роли Конюхова Федор Бондарчук рассказал «Известиям» о работе над образом.

Режиссер, актер Федор Бондарчук и путешественник Федор Конюхов на премьере фильма «Повелитель ветра» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Всё началось с пластического грима. Сейчас можно добиться стопроцентного сходства, но мы специально не стали это делать, выбрали компромиссный вариант. Я решил: проживу как Федор Бондарчук то, что прожил Конюхов. Это не пародия, не попытка так же поднять руку или ногу. Это размышление о том, почему совершались все эти подвиги.

К тому же 80% экранного времени я мог играть только глазами, потому что на лице была маска с гарнитурой, сбоку волосы, сверху шлем.

Федор Бондарчук добавил, что ранее он хотел снимать фильм как режиссер, но когда киногруппа запускалась в очередной этап производственного периода, услышал от Конюхова: «Хорошо, я благословляю. Но играть будешь ты».