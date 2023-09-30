Брат мэра Киева Виталия Кличко бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко рассказал, что не вступает в Вооруженные силы Украины (ВСУ), так как не готов умереть за свою страну. Это стало известно во время его общения с немецким телеканалом ZDF 27 сентября.

«Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть», — дополнил он.

По его мнению, большинство военных на фронте пришли воевать добровольно. Кличко указал на то, что среди бойцов ВСУ не так много мобилизованных.

Ранее, 13 сентября, бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует объявить о всеобщей мобилизации в конце осени. Он добавил, что тогда же украинский лидер может объявить России войну.

29 сентября СМИ заявили, что украинские власти распространяют мобилизацию на не подлежащие призыву группы населения, включая людей с инвалидностью. Издание Asia Times подчеркнуло, что Зеленский идет на драконовские меры, чтобы восполнить потери на фронте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.