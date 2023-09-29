Огромные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляют лидера страны Владимира Зеленского идти на драконовские меры, чтобы восполнить ряды войск на фронте. Об этом 29 сентября сообщило издание Asia Times.

«Долгожданные весенние и летние наступательные операции Киева не возымели того эффекта, на который рассчитывали на Западе. На самом деле всё с точностью до наоборот, и реалисты сейчас отрицают перспективу украинского прорыва в ближайшее время», — пишет автор статьи.

Кроме того, отмечается, что помощь западных стран также не особо повлияла на достижение Киевом успехов на фронте. В конечном итоге власти Украины были вынуждены проводить новую мобилизацию.

Журналист подчеркнул, что киевский режим распространил мобилизацию на не подлежащие призыву группы населения — на людей с инвалидностью. Кроме того, мужчинам призывного возраста было запрещено уезжать из страны. По мнению автора, такие меры приведут только к моральному упадку граждан Украины.

В этот же день сообщалось, что Зеленский согласовал с представителями из США и Великобритании план нового наступления украинской армии и захват Запорожской АЭС.

До этого, 27 сентября, сообщалось, что порядка 10 тыс. боевиков ВСУ уже сдались в плен, используя радиоволну 149.200 «Волга».

26 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что контрнаступление Украины захлебнулось, так как страна несет большие потери и разрушает свою инфраструктуру.

В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также подчеркнул отсутствие значимых результатов украинского контрнаступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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