Белый дом выразил намерение обеспечивать Киев помощью годами

Администрация США намерена добиться от конгресса поддержки плана обеспечения поставок помощи Украине на годы вперед. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью изданию The Atlantic.

Он отметил, что в конгрессе на данный момент ведутся споры по вопросу целесообразности дополнительного выделения средств на помощь Киеву. Представители Республиканской партии выступают против. Таким образом, Салливан признал наличие трудностей процедурного характера в утверждении финансовой поддержки Украине.

«Хочу подчеркнуть, что суть не только в голосовании, которое будет проходить в ближайшие несколько дней, в последующие недели или в другие сроки. В конечном счете суть в том, чтобы мы продолжали поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, годами, а не месяцами. На другом уровне, но тем не менее годами. И мы привержены тому, чтобы заручиться для этого поддержкой обеих партий и обеих палат [конгресса США]», — отметил помощник президента.

По его словам, вопрос поддержки наступательных действий Украины напрямую связан с национальной безопасностью самих Соединенных Штатов.

Он считает, что важен не только территориальный аспект, но и недопущение ответного продвижения российских войск, с целью закрепить за собой украинские области в других направлениях. Это, в свою очередь, оказало бы значительное давление на блок НАТО.

«Это, как свидетельствует история, втягивает США в конфликт», — заключил Салливан.

Ранее, 29 сентября, американская палата представителей одобрила пакет помощи размером $300 млн. Такой формат был исключен из оборонного бюджета и выделен в отдельный законопроект.

Предложение о выделении средств поддержали 311 членов конгресса, против выступили 117 законодателей.

Днем ранее, 28 сентября, правительство США отклонило две поправки к бюджету по обороне, связанные с Украиной. Первую из них предложил республиканец Мэтт Гетц. Она состояла в прекращении выделения средств на военную помощь из бюджета страны.

Вторая была предложена республиканцем Энди Биггсом, выступающим за исключение пункта о выделении киевским властям $300 млн.

Не добившиеся нужного результата конгрессмены отметили, что, несмотря на проигрыш в голосовании, они одерживают победу в споре.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.