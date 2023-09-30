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Белый дом выразил намерение обеспечивать Киев помощью годами

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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Администрация США намерена добиться от конгресса поддержки плана обеспечения поставок помощи Украине на годы вперед. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью изданию The Atlantic.

Он отметил, что в конгрессе на данный момент ведутся споры по вопросу целесообразности дополнительного выделения средств на помощь Киеву. Представители Республиканской партии выступают против. Таким образом, Салливан признал наличие трудностей процедурного характера в утверждении финансовой поддержки Украине.

«Хочу подчеркнуть, что суть не только в голосовании, которое будет проходить в ближайшие несколько дней, в последующие недели или в другие сроки. В конечном счете суть в том, чтобы мы продолжали поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, годами, а не месяцами. На другом уровне, но тем не менее годами. И мы привержены тому, чтобы заручиться для этого поддержкой обеих партий и обеих палат [конгресса США]», — отметил помощник президента.

По его словам, вопрос поддержки наступательных действий Украины напрямую связан с национальной безопасностью самих Соединенных Штатов.

Он считает, что важен не только территориальный аспект, но и недопущение ответного продвижения российских войск, с целью закрепить за собой украинские области в других направлениях. Это, в свою очередь, оказало бы значительное давление на блок НАТО.

«Это, как свидетельствует история, втягивает США в конфликт», — заключил Салливан.

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Ранее, 29 сентября, американская палата представителей одобрила пакет помощи размером $300 млн. Такой формат был исключен из оборонного бюджета и выделен в отдельный законопроект.

Предложение о выделении средств поддержали 311 членов конгресса, против выступили 117 законодателей.

Днем ранее, 28 сентября, правительство США отклонило две поправки к бюджету по обороне, связанные с Украиной. Первую из них предложил республиканец Мэтт Гетц. Она состояла в прекращении выделения средств на военную помощь из бюджета страны.

Вторая была предложена республиканцем Энди Биггсом, выступающим за исключение пункта о выделении киевским властям $300 млн.

Не добившиеся нужного результата конгрессмены отметили, что, несмотря на проигрыш в голосовании, они одерживают победу в споре.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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