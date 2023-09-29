Шесть человек застряли на высоте 35 метров на аттракционе в Ставрополе
В городском парке «Победа» в Ставрополе остановился аттракцион «Властелин небес». Об этом 29 сентября сообщил источник «Известий».
По имеющимся данным, на сооружении на высоте 35 м застряли шесть человек, включая одного ребенка.
По данным МЧС, единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) направила группу из 23 человек и девяти единиц техники для проведения спасательных работ.
Подробности инцидента в настоящее время выясняются.
Ранее, 7 сентября, был предложен законопроект по созданию единых правил контроля работы и технического состояния российских аттракционов. Новые требования позволят снизить аварийность и повысить показатели безопасности таких объектов.
До этого, 5 июля, в Подмосковье в детском парке упала кабина с двумя девушками. Инцидент произошел на аттракционе «Веселая волна» в Орехово-Зуево.
Подростки получили травмы различной степени тяжести.