Вооруженные силы Украины (ВСУ) выводят из села Работино Запорожской области свою бригаду из-за понесенных потерь. Об этом 29 сентября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области, в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь», — сообщил он на брифинге.

По его словам, подразделения российских войск за последнюю неделю отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах Вербового и Работино.

«В ходе боев потери противника составили более 330 украинских военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии», — отметил Конашенков.

Накануне, 28 сентября, военный эксперт Алексей Леонков заявил «Известиям» об отсутствии у бойцов ВСУ желания воевать в Работино. Он объяснил это проходящими на данном направлении массированными штурмами.

Ранее, 27 сентября, сообщалось, что порядка 10 тыс. боевиков ВСУ уже сдались в плен, используя радиоволну 149.200 «Волга».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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