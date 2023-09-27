Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На юге Москвы столкнулись сразу пять иномарок
Общество
Генконсульство Финляндии в Петербурге сообщило о прекращении работы
Общество
Росгвардия отметила 75-летие Героя России Анатолия Романова
Общество
Памятник Борису Моисееву открыли на Троекуровском кладбище в Москве
Мир
КНДР передала американского военнослужащего Кинга США
Мир
Парламент Испании отклонил кандидатуру лидера консерваторов на пост премьера
Здоровье
В России зарегистрировали 165 препаратов для лечения сахарного диабета
Мир
Военный эксперт объяснил сложности ВСУ при работе с западной техникой
Мир
Российский FPV-дрон уничтожил вышку связи ВСУ в Сумской области
Спорт
Сборные Латвии и Польши по футболу отказались играть с командами РФ на турнирах
Здоровье
Врач предупредила об опасных последствиях дефицита воды в организме
Экономика
Эксперт объяснил рост биржевых цен на бензин и дизельное топливо в России
Мир
В Армении сообщили о прибытии более 50 тыс. человек из Нагорного Карабаха
Мир
WSJ раскрыла причину частых поломок западного оружия у ВСУ
Сюжет:

На Украине допросили Залужного по делу о сдаче части Херсонской области

0
Фото: Global Look Press/Ukrainian Presidential Press Off
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного опросили по уголовному делу о сдаче Херсонской области. Об этом сообщила украинская служба Би-би-си.

По словам нескольких источников, следователи проводили беседу с Залужным без формального вызова на допрос. Главком ВСУ пока не имеет какого-либо процессуального статуса.

«Не исключено, что такой статус появится позже. Учитывая такое возможное развитие событий, в узких политических кругах дело об оккупации Юга уже называют «делом Залужного», — сообщили журналисты.

Дело о сдаче Херсонской области расследуется на Украине последние полтора года. По нему еще не было объявлено кому-либо подозрение, следователи только допрашивают свидетелей, в том числе ряд высокопоставленных генералов и руководителей Херсонской области.

При этом, как обращает внимание «РИА Новости», украинские СМИ уже давно размышляют о скрытом конфликте между главкомом и президентом Владимиром Зеленским.

Запой или кома: куда пропал главком ВСУ Залужный
Эксперты перечислили версии и последствия исчезновения генерала

26 сентября администрация президента Украины опровергла факт уголовного преследования Залужного. Советник руководителя офиса Сергей Лещенко сообщил, что главком ВСУ не проходит как свидетель, обвиняемый или подозреваемый по какому-либо уголовному делу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023