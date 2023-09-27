На Украине допросили Залужного по делу о сдаче части Херсонской области

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного опросили по уголовному делу о сдаче Херсонской области. Об этом сообщила украинская служба Би-би-си.

По словам нескольких источников, следователи проводили беседу с Залужным без формального вызова на допрос. Главком ВСУ пока не имеет какого-либо процессуального статуса.

«Не исключено, что такой статус появится позже. Учитывая такое возможное развитие событий, в узких политических кругах дело об оккупации Юга уже называют «делом Залужного», — сообщили журналисты.

Дело о сдаче Херсонской области расследуется на Украине последние полтора года. По нему еще не было объявлено кому-либо подозрение, следователи только допрашивают свидетелей, в том числе ряд высокопоставленных генералов и руководителей Херсонской области.

При этом, как обращает внимание «РИА Новости», украинские СМИ уже давно размышляют о скрытом конфликте между главкомом и президентом Владимиром Зеленским.

26 сентября администрация президента Украины опровергла факт уголовного преследования Залужного. Советник руководителя офиса Сергей Лещенко сообщил, что главком ВСУ не проходит как свидетель, обвиняемый или подозреваемый по какому-либо уголовному делу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.