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В офисе Зеленского опровергли уголовное преследование Залужного

В офисе президента Украины назвали выдумкой дело в отношении Залужного
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Фото: commons.wikimedia.org
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Администрация президента Украины Владимира Зеленского 26 сентября опровергла факт уголовного преследования главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

«Тотальный фейк и тотальная брехня. На Украине не ведется ни уголовных дел, ни уголовного преследования Валерия Залужного», — сказал советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко в Telegram-канале администрации украинского президента.

Залужный не проходит как свидетель, обвиняемый или подозреваемый по какому-либо уголовному делу, уточняет администрация президента Зеленского.

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Ранее, 21 сентября, британская Би-би-си с ссылкой на источники сообщила о том, что Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела в связи с отказом бороться за освобождение юга страны.

Отмечается, что следствие длится полтора года, Залужного уже якобы допрашивали, хотя процессуального статуса дело пока не имеет. При этом в политических кругах ведущееся расследование уже называют «делом Залужного».

До этого, 4 сентября, уже польское СМИ отметило, что положение ВСУ осложнилось из-за тактики Валерия Залужного. В публикации отмечалось, что около двух недель назад ВСУ приблизились к передовой ВС РФ восточнее Работино Запорожской области. Однако этого недостаточно, так как сам по себе захват села, без окружающих высот, ничего не даст. Тогда фокус внимания украинского командования сместился в сторону Вербового — по всей видимости, чтобы заставить ВС РФ отступить, предположили журналисты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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