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СМИ узнали о готовящемся на Украине уголовном деле против Залужного

Би-би-си: главком ВСУ Залужный может стать фигурантом уголовного дела
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Фото: соцсети
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела в связи с отказом бороться за освобождение юга страны. Об этом 21 сентября сообщила украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

Отмечается, что следствие длится полтора года, Залужного уже допрашивали, хотя процессуального статуса дело пока не имеет. При этом в политических кругах ведущееся расследование уже называют делом Залужного. И хотя пока никому не предъявлено обвинений, это может произойти в ближайшем будущем, добавляет «Газета.Ru».

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) не ответили на запрос СМИ относительно участия Залужного в следственных действиях. При этом журналисты располагают информацией, что идут допросы и других военных. Называются имена командующего силами обороны Сергея Наева, экс-командующих группировкой войск «Юг» Андрея Ковальчука и Андрея Соколова. Также в деле фигурирует руководитель украинской администрации Херсонской области до июля 2022 года Геннадий Лагута, который был найден мертвым в Киеве.

Претензии к ним обосновывают тем, что военные в условиях атаки российских войск должны были следовать уставу, а не ждать на это команды от президента Украины Владимира Зеленского.

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До этого, 4 сентября, издание Mysl Polska отметило, что положение ВСУ осложнилось из-за тактики Залужного. В публикации отмечалось, что около двух недель назад ВСУ приблизились к передовой ВС РФ восточнее Работино Запорожской области. Однако этого недостаточно, так как сам по себе захват села, без окружающих высот, ничего не даст. Тогда фокус внимания украинского командования сместился в сторону Вербового — по всей видимости, чтобы заставить ВС РФ отступить, предположили журналисты.

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