Двое мужчин погибли в результате взрыва под Варшавой

Двое мужчин погибли при взрыве в помещении предприятия в городе Тархомин под Варшавой. Об этом 27 сентября сообщает RMF24.

Отмечается, что ЧП привело к смерти мастеров, которые на момент взрыва выполняли сварочные работы в камере обогрева. Причины происшествия не выявлены.

Сведения о возможных пострадавших не сообщались. Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее, 21 сентября, стало известно, что четверо рабочих погибли и пятеро — получили ранения из-за взрыва газопровода в населенном пункте Кэлимэнешть в Румынии. Инцидент также привел к пожару на участке дороги.