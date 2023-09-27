Легкомоторный самолет сел в кукурузном поле после отказа двигателя

Легкомоторный самолет Diamond DA40 после отказа двигателя приземлился в кукурузном поле в Оренбургской области. Об этом «Известиям» сообщил источник в среду, 27 сентября.

«Diamond DA40 27 сентября совершил вынужденную посадку в кукурузном поле в селе Завьяловка в Бугурусланском районе Оренбургской области», — указал собеседник.

По его словам, воздушное судно принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации им. А.А. Новикова. Самолетом управлял курсант.

Ранее, 12 сентября, самолет Airbus A320, следовавший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Новосибирске. Воздушное судно подало сигнал тревоги перед приземлением. На борту лайнера находилось более 165 человек, включая членов экипажа. Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело.

Позднее в Росавиации сообщили, что причиной экстренной посадки самолета стало то, что пилоты не убрали шасси при уходе на запасной аэродром в Новосибирск