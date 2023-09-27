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Главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержали в Сочи

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Фото: МЧС РФ
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В гостинице Сочи задержали начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Об этом «Известиям» сообщает источник в среду, 27 сентября.

«Волынкина задержали в Сочи, где он находился в командировке. Он проходит по статье 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями», — рассказал собеседник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что делом начальника регионального ГУ МЧС центральный аппарат Следственного комитета (СК) России. В скором времени Волынкина должны доставить в Краснодар. Подробности уточняются.

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В августе стало известно, что в Ачинске задержали начальника ФКУ «Исправительный центр № 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю» по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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