Главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержали в Сочи

В гостинице Сочи задержали начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Об этом «Известиям» сообщает источник в среду, 27 сентября.

«Волынкина задержали в Сочи, где он находился в командировке. Он проходит по статье 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями», — рассказал собеседник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что делом начальника регионального ГУ МЧС центральный аппарат Следственного комитета (СК) России. В скором времени Волынкина должны доставить в Краснодар. Подробности уточняются.

В августе стало известно, что в Ачинске задержали начальника ФКУ «Исправительный центр № 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю» по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.