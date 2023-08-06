Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник Пентагона предрек скорый отказ США от Украины
Мир
В США назвали глупым заявление Британии о мешающих ВСУ кустах
Экономика
Белоусов заявил о готовности РФ к старту отрасли беспилотных авиационных систем
Армия
ВС РФ уничтожили около 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
В Германии призвали Берлин к нейтралитету в конфликте на Украине
Мир
Канада приостановит оказание финансовой помощи правительству Нигера
Мир
Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну в случае переизбрания
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за дождей
Общество
Михаила Николаева похоронят 8 августа в родном селе Октемцы
Общество
Пожар в здании донецкого университета локализован
Мир
В США назвали Украину выгребной ямой из-за поддержки Вашингтона
Мир
Трамп допустил обострение ситуации вокруг Тайваня из-за Байдена
Мир
Пережившие удар по Хиросиме обратились с требованием к Кисиде

В Ачинске задержан начальник исправительного центра

Глава исправительного центра в Ачинске задержан за злоупотребление полномочиями
0
Фото: СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ачинске задержан начальник ФКУ «Исправительный центр № 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю», его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, подозреваемый с октября 2022 года по апрель 2023 года направлял письма в строительные компании, в которых требовал под видом оказания благотворительной помощи передать сотрудникам исправительного центра строительные материалы для ремонта в учреждении. В случае отказа он планировать уволить осужденных, работающих в строительных организациях.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Программный просчет: экс-министра Тульской области осудили за хищение 68 млн
Деньги «распилили» на создании системы электронной записи в поликлиники, выяснило следствие

В мае этого года было завершено расследование уголовного дела в отношении председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, арестованного по обвинению в мошенничестве. Ему вменяется хищение 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Также по делу вместе с Митволем проходит Димитров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023