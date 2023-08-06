В Ачинске задержан начальник исправительного центра

В Ачинске задержан начальник ФКУ «Исправительный центр № 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю», его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, подозреваемый с октября 2022 года по апрель 2023 года направлял письма в строительные компании, в которых требовал под видом оказания благотворительной помощи передать сотрудникам исправительного центра строительные материалы для ремонта в учреждении. В случае отказа он планировать уволить осужденных, работающих в строительных организациях.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В мае этого года было завершено расследование уголовного дела в отношении председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, арестованного по обвинению в мошенничестве. Ему вменяется хищение 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Также по делу вместе с Митволем проходит Димитров.