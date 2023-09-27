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Эксперт оценил идею создать российскую версию игры The Sims

Обозреватель Черноусов: качественный аналог The Sims может не получиться с первого раза
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Обозреватель «Известий» Иван Черноусов 27 сентября оценил идею создания отечественного «симулятора жизни» или аналога американской компьютерной игры The Sims.

Ранее в этот день член Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сказала «Известиям», что депутаты Госдумы обратились в правительство РФ с просьбой рассмотреть инициативу по разработке отечественной видеоигры, которая будет соответствовать российским традиционным духовно-нравственным ценностям.

«Любой отечественный продукт — будь то видеоигра, компьютер, автомобиль и так далее — это хорошо. Российские разработчики ничуть не хуже тех же польских, которые создали известные серии «Ведьмак», «Киберпанк» и другие. Однако надо понимать, что у тех же поляков «Ведьмак» получился далеко не с первой попытки и даже не со второй. Успех снискала только «Ведьмак 3», которая завоевала популярность среди геймеров по всему миру», — сказал Черноусов.

Эксперт допустил, что и в России создать качественный аналог The Sims с первой попытки не получится.

«Тем не менее, разработчики получат соответствующий опыт, поэтому дальнейшие проекты станут успешными, но до этого момента пройдет около 5-7 лет», — добавил он.

Обозреватель «Известий» также указал на то, что разработка видеоигры стоит дорого, и нужно задуматься над тем, кто будет финансировать этот процесс.

«Например те же авторы «Смуты» (российской RPG) «влили» в нее уже 500 млн рублей, что очень много. Поэтому прежде, чем разрабатывать какой-либо продукт, в первую очередь стоит задуматься над тем, кто его будет финансировать», — заключил Черноусов.

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Ранее Стенякина указала на то, что американская игра The Sims сильно модернизировалась: в ней появилась пропаганда нетрадиционных для российского общества ценностей. Парламентарий уверена, что инициатива по созданию отечественной версии игры получит поддержку российского правительства, а затем — среди населения.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и призывов к смене пола в стране.

Закон распространяется на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения или содержится информация, способная вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 млн рублей.

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