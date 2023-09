Не битвой единой: семь убойных файтингов

Жанр файтинг тесно связан с аркадными автоматами — стойки с аппаратурой для запуска игр. Первый в истории файтинг появился как раз на такой установке: в 1979 году вышла игра Warriors с монохромной векторной графикой, моделирующая дуэль двух рыцарей. Своими фирменными чертами файтинг обзавелся только через пять лет. В аркаде Carate Champ впервые были введены ограниченная арена, раунды и очки, которые получал игрок за то, насколько эффектно от наносил удары по противнику . За этими «прародителями» последовали Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter, Guilty Gear. Эти названия на слуху у нескольких поколений геймеров. Сегодня в них можно поиграть не только на игровых автоматах, но и практически на всех популярных консолях и платформах. Помимо культовых тайтлов существует еще несколько серий, которые не менее увлекают сюжетом, бойцами, ураганными приемами и стильным дизайном. Подробности — в обзоре «Известий».

Darkstalkers: нечисть из Японии

Винтажный и стильный 2D-файтинг от компании Capcom, не устаревший морально. Darkstalkers — название для европейского рынка, на родине проект вышел для аркадных автоматов под названием «Вампиры — Рыцари ночи». Darkstalkers остается в памяти благодаря оригинальному дизайну бойцов, качеству анимации и механик, в свое время ставших прорывными, а в наше время считающимися обязательным набором. По крайне мере создатели еще двух файтингов из этого обзора черпали вдохновение в Darkstalkers.

Сюжет у игр незамысловатый: полчища нечисти сражаются друг с другом, чтобы выяснить клановые отношения. Это компенсируется большим разнообразием интересных бойцов. Все они вдохновлены восточным и европейским фольклором и литературой: вервольфы, вампиры, мумии, демоны . Из особенностей классической части стоит выделить цепное комбо, появление способностей ускоряться, скользить и телепортироваться во время поединка, промежуточные движения-усилители между спецатаками и два счетчика здоровья — основной и с временными повреждениями, восстанавливающийся в процессе драки.

BlazBlue: красиво, мрачно

Японская студия Arc System Works в первую очередь известна на европейском рынке своим файтингом Guilty Gear. Однако у нее есть серия, на которую стоит обратить не менее пристальное внимание. Созданная в 2010-х линейка BlazBlue продолжает и развивает идеи Guilty Gear. Здесь в наличии всё, за что игроки любят и ценят файтинги студии: яркий дизайн персонажей (в данном случае в стиле готического аниме), очень качественная анимация ударов, уникальные суператаки у каждого персонажа.

BlazBlue может похвастаться эпическим и довольно запутанным сюжетом , который оценят любители сценариев с большой предысторией. Если кратко: в мир людей вторглось ужасное мистическое зло Черный Зверь. Организация магов Novus Orbis Librarium победила его, но с тех пор общество раздирает гражданская война между волшебниками и людьми. Игрокам в поединках предстоит урегулировать этот конфликт и разобраться с новыми угрозами, нависшими над человечеством.

Super Smash Brothers: для тех, кто всегда мечтал врезать Марио

Идея схлестнуть в поединке всех персонажей не раз приходила в голову большим брендам. Вспомнить хотя бы файтинг Marvel vs. Capcom про битвы героев, принадлежащих соответствующим студиям. Особенность этого поджанра заключается в том, что сюжет в нем практически не имеет значения. Главная ценность для игрока — поиграть за любимого героя, исследовать его атаки и посмотреть на него с новой стороны, особенно если в оригинальном источнике тот был милым, добрым и мирным. «Королевская битва» Super Smash Brothers предлагает столкнуть на разных тематических боевых аренах гигантское количество героев игр компании Nintendo . Отличительная черта — условия победы в матче. На арене могут сражаться до четырех игроков, бойцам требуется не истратить у противников всё здоровье, а выкинуть их за пределы арены.

Injustice: почти как Mortal Kombat, но с супергероями

Если Саб-Зиро и Скорпион надоели, можно переключиться на супергероев комиксов и фильмов DC. Чудо-женщина, Супермен, Флэш, Бэтмен, Джокер, Харли Квин и другие выясняют отношения в антураже Готэм-сити, секретных злодейских баз и других знаковых мест комиксной вселенной . За игры серии отвечали создатели Mortal Combat, так что это однозначный знак качества. Здесь также есть интерактивные зоны, придающие поединкам на аренах особую динамику. Бэтмен, к примеру, может прикрепить к объекту бомбу, а Супермен швырнуть в оппонента автомобилем.

Skullgirls: милые бои без правил

Skullgirls — инди-файтинг от американского разработчика, ставший невероятно популярным благодаря яркому мультипликационному стилю, набору интересных бойцов и тому, что каждый из них — обаятельная девушка. Игру считают «взрослой» из-за довольно большого количества фансервиса и откровенного дизайна костюмов героинь . Компания-создатель недавно даже выпустила обновление с цензурой, чем вызвала гнев преданных фанатов. С точки зрения геймплея Skullgirls заслуживает только похвалы и обязателен для ознакомления всем игрокам, которые хотят открывать для себя новые файтинги.

Them's Fightin' Herds: парнокопытные сражения

Еще одна любопытная инди-разработка с интересной историей появления. Them's Fightin' Herds — преемница игры Fighting is Magic. Участники небольшой команды разработчиков Mane6 были яростными поклонниками мультсериала My Little Pony: Friendship Is Magic про маленьких пони. Им пришло в голову повторить формулу проекта Skullgirls и сыграть на контрасте милого и жестокого. Но фирма Hasbro, владеющая правами на разноцветных лошадок, пригрозила иском из-за нарушения прав на интеллектуальную собственность. Упоминания пони из игры исчезли, но остались классные концепты персонажей, движок Skullgirls и динамичные механики боя. По сюжету семь парнокопытных героев, среди которых есть олень, корова, лама и единорог, сражаются за обладание магическим ключом, чтобы защитить мир от хищников.

M.U.G.E.N.: если хочется свой файтинг

Фото: Elecbyte

Графический 2D-движок M.U.G.E.N. воплощает желание некоторых игроков найти идеальный файтинг. Это условно бесплатная разработка, позволяющая даже тем, кто отдаленно знаком с программированием, спроектировать бой своей мечты. Благодаря M.U.G.E.N можно создавать своих персонажей, уровни и другие игровые объекты при помощи текстовых файлов, графики и звуков. В движок можно импортировать арены и персонажей из существующих 2D-файтингов, перебирая невероятные комбинации.