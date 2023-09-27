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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Московской области

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым проинспектировал производственные цеха и процессы сборки высокоточных средств поражения Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Об этом 27 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Руководитель Корпорации Борис Обносов представил министру обороны запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения и доложил о выполнении поручения по наращиванию темпов производства. Он также сообщил, что за последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличен в два раза, а по отдельным категориям выпускаемой продукции в 3,5 и 5 раз.

На предприятии рассказали, что объемы выпуска выросли за счет модернизации производства, увеличения численности персонала и перехода на рабочий график 24/7. Руководитель Корпорации доложил Шойгу, что к работе были привлечены специалисты с других предприятий.

«Сюда приезжают из Оренбурга, из Перми, очень плотная ведется работа с местными учебными заведениями — с техникумами, с центром обучения Корпорации. 40 человек выпускников мы за последнее время взяли оттуда», — отметил он.

По итогам работы Шойгу провел совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления. Он отметил, что передовые позиции в производстве вооружений для армии РФ занимает именно Корпорация «ТРВ», и выразил надежду на сохранение и увеличение темпов работы в направлении высокоточных вооружений.

«На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах, и всё это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции», — сказал Шойгу.

В конце встречи глава российского военного ведомства поставил задачи руководству предприятия продолжить выполнение государственного оборонного заказа.

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Ранее, 27 сентября, Шойгу на заседании Министерства обороны заявил, что Российская армия продолжает наращивать свою боевую мощь. Он добавил, что последовательная реализация плана деятельности позволит достичь намеченных целей уже до 2025 года.

До этого, 15 сентября, Шойгу проинспектировал ход работ в авиастроительной компании «Прогресс» в приморском Арсеньеве. Директор предприятия Сергей Шамшура сообщил министру обороны РФ, что в этом году для авиазавода объем по выполнению государственного оборонзаказа вырос в два раза по сравнению с 2022 годом.

В тот день Шойгу также посетил оборонный завод «Звезда» в Большом Камне в Приморье. Он проверил строительство плавучего докового комплекса и ход ремонта атомных подлодок в рамках госзаказа. Министр потребовал максимально использовать производственные мощности завода.

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