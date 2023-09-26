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Шойгу: Минобороны наращивает боевую мощь ВС России

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Российская армия продолжает наращивать свою боевую мощь. Об этом во вторник, 26 сентября, он сообщил на заседании ведомства.

«В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции», — заявил Шойгу.

Он добавил, что последовательная реализация плана деятельности позволит достичь намеченных целей уже до 2025 года.

Шойгу также сообщил о планах по открытию военно-учебных центров, которые имеют важное значение для формирования мобилизационного ресурса Российской армии. С 2021 года МО совместно с Министерством науки и высшего образования занимается созданием военно-учебных центров. В прошлом году было открыто 16 таких подразделений, это позволило почти на 2 тыс. увеличить количество студентов, проходящих военную службу, отметил он.

«В наших планах открыть еще восемь центров. В итоге они будут представлены в 75 регионах нашей страны, а их общая численность достигнет 128», — заявил министр.

Министр отметил, что в Восточном военном округе продолжается совершенствование боевого состава войск и их оснащение современным вооружением и техникой, а также строительство объектов военной инфраструктуры.

Шойгу добавил, что с начала года количество офицеров в округе ЮВО увеличилось на 11 тыс. человек, а военнослужащих по контракту — на 30 тыс. человек.

«<...> совершенствуется система боевой выучки, модернизируются полигоны, внедряются новые материально-технические средства обучения», — сказал министр.

До конца года будет проведено 26 организационных мероприятий, которые синхронизированы с поставкой 1,2 тыс. единиц современного вооружения.

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Ранее в этот же день Шойгу указал на отсутствие значимых результатов контрнаступления войск Украины. Министр добавил, что киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы на «убой».

По его словам, благодаря профессионализму личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка.

Кроме того, министр обороны РФ отметил, что свыше 17 тыс. военных ВСУ было уничтожено за сентябрь. Шойгу дополнил, за месяц ликвидировано более 2,7 тыс. единиц вооружения и техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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