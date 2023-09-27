Голый турист из РФ на Бали доказал, что лунатик, и избежал наказания

Власти индонезийского острова Бали задержали российского туриста за нахождение в общественных местах в голом виде, что сам россиянин объяснил приступом лунатизма, сообщает портал Kompas.

«Задержанный признался, что у него был приступ лунатизма и в настоящее время он принимает несколько рецептурных лекарств», — указал в сообщении руководитель отдела по связям с общественностью полиции Денпасара ПСР Кетут Сукади.

Турист отделался выговором за нарушение покоя граждан.

Ранее, 24 марта посольство России в Индонезии заявило, что четырех россиян депортировали с индонезийского острова Бали за нарушение иммиграционного законодательства.

23 марта портал Detik сообщал, что на Бали в округе Южная Кута местные жители заявили о существовании «русской деревни», которая вызывает беспокойство. Иностранцы из России арендуют апартаменты и ведут себя как дома, якобы не уважая местные обычаи.

В балийском бюро по туризму сообщили, что по уровню посещаемости острова россияне находятся на втором месте после граждан Австралии. В январе–марте 2023 года на Бали побывало более 43 тыс. туристов из России, пишет «РИА Новости».