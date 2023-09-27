Высланный из Нигера французский посол покинул страну

Посол Франции в Нигере Сильвен Итте покинул страну в среду, 26 сентября, сообщила радиостанция RFI.

Итте вылетел из Неамея в столицу Чада Нджамену, откуда продолжит полет в Париж, уточняет радиостанция.

Отъезд французского представителя в Нигере знаменует окончание противостояния Франции и путчистов, захвативших власть в Нигере.

В воскресенье, 24 сентября, президент Франции Эмануэль Макрон в эфире телеканала TF1 анонсировал отъезд из Нигера французского дипломата, который вместе со своими сотрудниками был заблокирован в здании посольства после военного переворота в конце июля. По словам Макрона, присутствие Франции в Нигере обусловлено исключительно борьбой с терроризмом. Однако теперь военному сотрудничеству между странами положен конец. До конца года будут выведены все 1,5 тыс. солдат, находящиеся в Нигере, добавил Макарон.

Ранее, 24 сентября, Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов. При этом государство позволяет нахождение в своем воздушном пространстве любых коммерческих рейсов разных стран, однако на Францию это разрешение больше не распространяется.

3 сентября верховный суд Нигера лишил посла Франции Сильвена Итте дипломатической неприкосновенности и одобрил его высылку из страны.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум, придерживавшийся профранцузских взглядов. Генерал армии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым главой государства.