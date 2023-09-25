Макрон: Франция отзывает посла в Ниамее и весь персонал посольства

Франция отзывает французских послов и военных из Нигера. Сотрудничество Парижа и Ниамея должно быть прекращено, сообщил 24 сентября в эфире телеканалов TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон.

«Франция решила вернуть своего посла. В ближайшие часы наш посол вместе со множеством дипломатов вернется во Францию», ― приводит слова Макрона издание Politique.

По словам Макрона, присутствие Франции в Нигере обусловлено исключительно борьбой с терроризмом. Однако теперь военному сотрудничеству между странами положен конец.

«Франсафрик» больше нет. Мы не можем вмешиваться в политическую жизнь [Нигера], несмотря на переворот. Я общался сегодня вечером с президентом [Нигера Мохамедом] Базумом, поскольку он является единственной легитимной властью в стране, он был избран народом и на сегодня по-прежнему удерживается в заложниках», ― заявил президент Франции.

Также Макрон объявил о решении отозвать с территории страны и своих военных — все представители французского воинского контингента окончательно покинут Нигер к концу года.

«Это будет организовано в ближайшие недели, и это означает конец сотрудничества. Необходим упорядоченный вывод войск в ближайшие недели и месяцы», — подчеркнул Макрон.

Ранее, 24 сентября, Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов. При этом государство позволяет нахождение в своем воздушном пространстве любых коммерческих рейсов разных стран, однако на Францию это разрешение больше не распространяется.

Перед этим, 6 сентября, военный совет Нигера потребовал, чтобы Франция установила график вывода части войск из страны. Речь идет о военнослужащих, которые участвуют в контртеррористической операции «Бархан», в рамках которой Нигер предоставляет французской армии передовую авиабазу в Ниамее для борьбы с экстремистами в Сахеле.

Несколькими днями ранее, 3 сентября, верховный суд Нигера лишил посла Франции Сильвена Итте дипломатической неприкосновенности и одобрил его высылку из страны. До этого, 25 августа, дипломата вызвали в МИД, но он от поездки отказался. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн назвал решение Итте оскорбительным актом.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум, придерживавшийся профранцузских взглядов. Генерал армии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым главой государства.