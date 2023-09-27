В Калининграде отреагировали на предложение Эстонии о переименовании города
Властям Эстонии, предложившим отказаться от названия Калининград и вернуться к историческому именованию Кёнигсберг, следует лучше изучать историю собственной страны, заявил в среду, 27 сентября, руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Он отметил, что подобные инициативы, звучащие из соседних стран, начинают напоминать «бред умалишенных».
«Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель», — заявил Лысков «РИА Новости».
В 1255 году прусский город Твангсте получил свое немецкое название Кёнигсберг, вероятно, в честь чешского короля Оттокара II. После Второй мировой войны в 1945 году по итогам Потсдамского соглашения город отошел СССР и в 1946 году получил свое современное название Калининград. Его переименовали в честь советского партийного деятеля Михаила Калинина.
Накануне портал ERR сообщил, что власти Эстонии предложили отказаться от использования в эстонском языке русского названия города Калининграда и вернуться к историческому именованию Кёнигсберг. Кроме того, было предложено заменить нынешнее именование города Кингиссеп Ленинградской области на его исторические варианты Ямбург или Ям.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Известиями» заявил, что данная эстонская инициатива является попыткой властей республики напомнить о своем существовании в условиях «политической турбулентности». При этом попытки переименовывать Калининград неоднократно предпринимались в Германии, Польше и других прибалтийских государствах, напомнил Климов.