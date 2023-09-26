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Власти Эстонии намерены называть Калининград Кёнигсбергом

ERR: Эстония намерена называть Калининград Кёнигсбергом
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Фото: Global Look Press/hwo
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Власти Эстонии собираются отказаться от советского названия города Калининград и вместо этого вернуться к историческому именованию Кёнигсберг. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщил портал ERR со ссылкой на пресс-службу Рийгикогу.

Комиссия по иностранным делам Эстонии обсудила вопрос о названии в ходе проекта, предложенного Консервативной народной партией страны.

Помимо этого, также поступило предложение заменить нынешнее именование города Кингиссеп (Ленинградская область) на его исторические варианты Ямбург или Ям.

Кроме того, председатель комиссии Марко Михкельсон добавил, что Латвия, Литва и Польша также предпочли использовать старое название Калининграда.

По данным источника, комиссия продолжит обсуждение такого предложения в октябре.

В 1255 году прусский город Твангсте получил свое немецкое название Кёнигсберг, вероятно, в честь чешского короля Оттокара II. После Второй мировой войны в 1945 году по итогам Потсдамского соглашения город отошел СССР, и в 1946 году получил свое современное название — Калининград. Его переименовали в честь советского партийного деятеля Михаила Калинина.

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