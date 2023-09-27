Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик предрек слякотную зиму в России
Мир
Россия начала расследование об участии Великобритании в постановке в Буче
Армия
ВС РФ взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
Российские военные уничтожили первый польский БТР Rosomak
Мир
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Мир
В Крыму планируют восстановить подачу воды из Днепра
Общество
В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства
Экономика
Криптобиржа Binance объявила об уходе из России
Мир
В Баку заявили о гибели 192 военных во время операции в Нагорном Карабахе
Мир
В Финляндии могут закрыть еще одно консульство РФ
Мир
Захарова назвала позорным молчание Запада по ситуации с нацистом в Канаде
Мир
Сербия может подать заявку в БРИКС в 2024 году
Мир
Кеннеди-младший поставил под сомнение версию властей США о терактах 11 сентября
Происшествия
Политологу Константину Сивкову подложили под дверь голову свиньи

Эксперт рассказал о поддерживающих рубль факторах и спрогнозировал курс в октябре

Эксперт Рясков: в октябре доллар будет находиться в пределах 93–97 рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Серьезную поддержку российской нацвалюте в октябре окажут действия властей, рассказал «Известиям» 27 сентября управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. При этом он предположил, что доллар в следующем месяце будет находиться в пределах 93–97 рублей.

Согласно данным сайта Мосбиржи, на 12:20 американская валюта торговалась на уровне 96,47 рубля, европейская — 101,9, китайская — 13,18. В начале августа доллар находился в районе 92 рублей, евро — 101,18 рубля, юань — 12,8 рубля.

«Наибольшую поддержку рублю в октябре окажут заявления и действия властей. Прежде всего, это предстоящее заседание Центробанка, озвучивание подробной информации по источникам бюджетных доходов, намеченный визит президента России Владимира Путина в Китай в рамках форума «Один пояс — один путь», — сказал он.

Однако, по его словам, давление на рубль продолжат оказывать денежная масса и большой спрос на импорт.

«Мы ожидаем, что в течение месяца доллар, скорее всего, будет находиться в пределах 93–97 рублей. В курс евро сейчас заложено очень много негатива (хедж-фонды нарастили шорты до максимума с начала года), поэтому позитивные новости, например, отмена запрета на экспорт российских нефтепродуктов, могут иметь достаточно большой эффект», — уточнил Рясков.

В то же время эксперт отметил, что фундаментальное удорожание юаня к доллару не ожидается, но многое будет зависеть от мер поддержки экономики, о которых может быть объявлено на осеннем пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Упасть и встать: почему рубль окрепнет в скором будущем
Эксперты рынка оценивают перспективы как благоприятные

Ранее, 25 сентября, начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев привел «Известиям» прогноз, согласно которому до конца сентября и в начале октября доллар может торговаться в диапазоне 93,5–98,5 рубля, евро — 100–105,5 рубля, юань — 12,75–13,45 рубля.

До этого, 12 сентября, Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) назвал управляемой ситуацию с курсом нацвалюты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023