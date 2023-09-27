Эксперт рассказал о поддерживающих рубль факторах и спрогнозировал курс в октябре

Серьезную поддержку российской нацвалюте в октябре окажут действия властей, рассказал «Известиям» 27 сентября управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. При этом он предположил, что доллар в следующем месяце будет находиться в пределах 93–97 рублей.

Согласно данным сайта Мосбиржи, на 12:20 американская валюта торговалась на уровне 96,47 рубля, европейская — 101,9, китайская — 13,18. В начале августа доллар находился в районе 92 рублей, евро — 101,18 рубля, юань — 12,8 рубля.

«Наибольшую поддержку рублю в октябре окажут заявления и действия властей. Прежде всего, это предстоящее заседание Центробанка, озвучивание подробной информации по источникам бюджетных доходов, намеченный визит президента России Владимира Путина в Китай в рамках форума «Один пояс — один путь», — сказал он.

Однако, по его словам, давление на рубль продолжат оказывать денежная масса и большой спрос на импорт.

«Мы ожидаем, что в течение месяца доллар, скорее всего, будет находиться в пределах 93–97 рублей. В курс евро сейчас заложено очень много негатива (хедж-фонды нарастили шорты до максимума с начала года), поэтому позитивные новости, например, отмена запрета на экспорт российских нефтепродуктов, могут иметь достаточно большой эффект», — уточнил Рясков.

В то же время эксперт отметил, что фундаментальное удорожание юаня к доллару не ожидается, но многое будет зависеть от мер поддержки экономики, о которых может быть объявлено на осеннем пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Ранее, 25 сентября, начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев привел «Известиям» прогноз, согласно которому до конца сентября и в начале октября доллар может торговаться в диапазоне 93,5–98,5 рубля, евро — 100–105,5 рубля, юань — 12,75–13,45 рубля.

До этого, 12 сентября, Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) назвал управляемой ситуацию с курсом нацвалюты.