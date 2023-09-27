Законопроект о нулевой ставке НДФЛ с небольших зарплат предложили доработать

Правительство РФ предложило лидеру фракции ЛДПР Леониду Слуцкому существенно доработать законопроект о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тыс. рублей. Об этом говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

«В пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит снизить налоговую нагрузку на экономически незащищенные слои населения. При этом положения законопроекта не связывают право на получение этого освобождения с общим уровнем дохода налогоплательщика, следовательно, воспользоваться проектируемой льготой смогут в том числе налогоплательщики, не относящиеся к незащищенным слоям населения», — говорится в документе.

В отзыве правительство также отмечает, что снижение налоговой нагрузки по НДФЛ в настоящее время достигается посредством применения различных видов налоговых вычетов, которые позволяют уменьшить налогооблагаемый доход вплоть до нуля, а также путем освобождения от налогообложения широкого перечня доходов.

«Таким образом, действующие положения законодательства о налогах и сборах предусматривают инструменты для адресной поддержки определенных категорий населения, в том числе малоимущих граждан. С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке», — заявляет кабмин.

Ранее глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о разработке такой инициативы и ее внесении в Госдуму. Депутат рассказал «Известиям», что отмена НДФЛ позволит увеличить доход россиян.