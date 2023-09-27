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Как проходит отопительный сезон в Мурманске в 2023 году

Отопление в Мурманске дадут до конца сентября
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Мурманске продолжается подключение домов к центральной системе отопления. Полностью завершить работы планируется до начала октября. Как столица Заполярья готовится к наступлению холодов, читайте в материале «Известий».

Когда начался отопительный сезон в Мурманске в 2023 году

Подача отопления в жилые дома из-за похолодания началась 14 сентября. В социальных и образовательных учреждениях отопление включили еще в конце августа.

Однако, оказалось, что к отопительному сезону готовы не все коммунальные службы. Как сообщил заместитель губернатора Алексей Лыженков, всего с начала отопительного сезона от жителей поступило свыше 4,5 тыс. жалоб на холодные батареи. Больше всего их было из Мурманска, а также Печенгского округа и Апатитов. Управляющим компаниям поручили в короткие сроки устранить все возникшие проблемы. На данный момент более 50% из них решены.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис распорядился, чтобы до конца сентября теплоснабжение было полностью налажено и тепло появилось во всех жилых домах Мурманской области.

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Какие работы проведены к отопительному сезону в Мурманске в 2023 году

Подготовка к отопительному сезону стартовала в регионе еще в начале июля. В надлежащее состояние было приведено 7,7 тыс. единиц жилого фонда, 119 котельных и 11 тыс. км инженерных сетей. По сообщению местных властей, на подготовительные работы выделили 91,3 млн рублей из областного бюджета.

Во всех муниципалитетах прошли испытания тепловых сетей. Специалисты устранили все выявленные порывы. В самом Мурманске до начала отопительного сезона был проведен капитальный ремонт крупного участка теплосети от улицы Генерала Журбы до проспекта Ленина. На смену старым трубам 1988 года укладки пришли новые.

Для координации работы в период запуска отопления управляющими организациями сформированы графики дежурств специализированных бригад. Также для жителей Мурманской области доступна Единая региональная горячая линия жилищно-коммунального хозяйства. В осенне-зимний сезон она работает в усиленном режиме.

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Какая температура должна быть в квартире в 2023 году

Согласно требованиям СанПиНа и ГОСТа, температура в доме в холодное время года должна быть +18…+20 градусов, а в детских садах и школах — не менее +22…+24 градусов. Отклонение от нормы может составлять несколько градусов.

Потребители вправе рассчитывать на бесперебойное отопление для поддержания нужной температуры. В случае нарушений поставщик коммунальной услуги должен сделать перерасчет.

Ранее «Известия» писали, как проходит отопительный сезон в Омске.

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