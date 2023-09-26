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Когда начнется отопительный сезон в Омске в 2023 году

Отопительный сезон в Омске стартовал 25 сентября
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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В Омске и Омской области завершается подготовка к зимним холодам. Отопительный сезон уже стартовал в некоторых муниципальных районах. О том, когда в домах станет тепло, читайте в материале «Известий».

Когда включат отопление в Омске в 2023 году

Отопительный сезон в Омске обычно начинается во второй половине сентября, когда устанавливается холодная погода. В 2023 году мэр города Сергей Шелест поручил запустить запустить центральную систему отопления с 25 сентября.

Сначала тепло появится в социальных объектах: школах, детских садах, больницах, домах культуры и т.д. Затем отопление включат и в жилых домах. На полный запуск теплоэнергетического комплекса уйдет около двух недель.

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К зиме в Омске подготовлено 64 котельных, более 1,3 тыс. км тепловых, свыше 1,8 тыс. км водопроводных и 1,3 тыс. км канализационных сетей.

Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко, он попросил главу регионального минэнерго Владимира Шнипко и мэра Омска отслеживать сообщения от населения о сбоях в системе теплоснабжения и оперативно реагировать на них.

Как идет подготовка к отопительному сезону в Омской области в 2023 году

На данный момент подготовка к отопительному сезону завершена в 21 районе Омской области, включая Омск. Уже готовы к работе более 1,2 тыс. теплоисточников, свыше 2,3 тыс. км теплосетей и 10 тыс. км водопроводных сетей.

Отопительный сезон уже начался в Нижнеомском, Тевризском, Крутинском и Калачинском районах. Подключать будут сначала социальные объекты, а затем жилой фонд.

Как сообщил в своем Telegram-канале Шнипко, в 2023 году в Омской области планировалось заменить 66 единиц котельного оборудования и более 180 км изношенных сетей.

Какая температура должна быть в квартире в 2023 году

Согласно требованиям СанПиН и ГОСТа, температура в квартирах после начала отопительного сезона должна составлять +18–20 градусов. Для угловых комнат норма чуть выше — +22 градуса. При этом ночью температура в жилом помещении не может падать больше чем на три градуса.

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В образовательных учреждениях необходимо поддерживать температуру +18–24 градуса. Исключение — детские сады. Там не должно быть холоднее +22 градусов.

Пожаловаться на плохую работу отопления в квартире можно в управляющую компанию или в организацию, которая предоставляет коммунальные услуги. В случае с учебными заведениями и детскими садами следует обращаться в региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее «Известия» рассказали, когда начнется отопительный сезон в Санкт-Петербурге.

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