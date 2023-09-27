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В Приморском крае два человека умерли от испарений гниющего картофеля

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Фото: Telegram/su_skr25
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Во Владивостоке двое мужчин скончались после того, как, по предварительным данным, надышались испарениями гнилого картофеля. О происшествии в среду, 27 сентября, сообщила прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел 26 сентября. В погребе гаража вблизи дома 21 по ул. Гульбиновича были обнаружены два трупа без каких-либо признаков насильственной смерти.

Правоохранительные органы определили, что погибшие убирались в помещении, где хранится старый картофель.

«На месте происшествия присутствует специфический запах», — также отметило ведомство.

На данный момент устанавливаются все детали происшествия, в том числе точная причина смерти.

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Ранее, 21 сентября, в Мордовии в медколледже отравились 32 студента, пострадавшие были доставлены в больницу. По словам собеседника «Известий», пострадавшие могли надышаться парами этилмеркаптана во время проведения работ по обнаружению возможных утечек газа. Помимо этого, местные жители отмечали, что по всему городу ощущался запах сероводорода.

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