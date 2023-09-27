Губернатор Шапша заявил, что завод Volvo в Калуге начнет работу в 2023 году

Завод Volvo в Калуге начнет работу уже в этом году. Об этом 26 сентября заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«Volvo обрел нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны. Мы ждали этого момента, не опережали событий», — сказал он.

Согласно заявлению Шапши, в 2024 году планируется выйти на полную мощность. В ближайшее время состоится встреча губернатора с руководством.

По словам чиновника, на заводе Volkswagen в этом году тоже сменился собственник.

Ранее, 8 сентября, в Минпромторге сообщили, что активы шведского автоконцерна Volvo в РФ передали местному инвестору. Совместно с новым собственником был определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства в Калуге.

Как указал позднее глава Минпромторга Денис Мантуров, сделка по передаче активов Volvo в России не включала опцион на обратный выкуп.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных из-за проведения спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.