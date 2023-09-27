Вильфанд пообещал теплую погоду жителям нескольких регионов РФ

Самые высокие температурные аномалии прогнозируются в Якутии, Ленинградской, Новгородской и Калининградской областях в ближайшие дни, в этих регионах температура будет на 7–9 градусов выше нормы. Об этом 27 сентября сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мощнейший антициклон будет обусловливать очень теплую погоду днем в ряде регионов. В Якутии ожидается до 11–18 градусов, что на 7–9 градусов выше нормы. В Ленинградской области 27–30 сентября будет до +20 градусов, это тоже на 7–8 градусов выше нормы. Аналогичная ситуация в Новгородской, Калининградской областях», — сообщил он.

По информации синоптика, в Калинградской области отмечается начало настоящего бархатного сезона: температурный фон составляет 20–26 градусов, а температура воды — 18–19 градусов.

Накануне, 26 сентября, Вильфанд пообещал в Москве рекордное тепло в предстоящую пятницу. Отмечается, что пятница, 29 сентября, может побить суточный температурный рекорд 1900 года. Ночью прогнозируются минимальные температуры в районе плюс 7–9 градусов, а днем — плюс 21–23 градуса.

В целом октябрь обещает быть засушливым. Средняя температура, по оценкам синоптиков, будет выше нормы на три градуса.