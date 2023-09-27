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Синоптик пообещал в столице рекордное тепло в пятницу

Вильфанд: предстоящая пятница в Москве может стать самой теплой в истории
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пятница 29 сентября может стать самой теплой и побить суточный температурный рекорд 1900 года. Об этом 26 сентября сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью агентству городских новостей «Москва».

«В пятницу в Москве будет фантастически теплый день, ночью минимальные температуры — плюс 7–9 градусов, а днем — плюс 21–23 градуса», — рассказал эксперт.

По его словам, максимальное значение температуры 29 сентября зафиксировано в 1900 году, когда воздух в столице прогрелся до +23,3 градуса.

Синоптик предполагает, что в ближайшую пятницу погода может стать теплее, чем более 100 лет назад.

Он также добавил, что аномальным августовским теплом сможет порадовать и последний сентябрьский день.

«В субботу, последний день месяца, также будет очень тепло, но будет чуть больше облаков. Ночь теплая, +7…+12 градусов, дневные температуры около +19…+21 градусов, что соответствует самому концу августа», — объяснил Вильфанд.

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Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал похолодание в Москве во второй половине октября, когда температура воздуха ночью будет падать до +2 градусов, а днем будет достигать +12 градусов.

Если на протяжении пяти дней погода будет держаться на отметке не выше +8 градусов с дальнейшим похолоданием, в городе запустят систему централизованного теплоснабжения.

В целом октябрь обещает быть засушливым. Средняя температура, по оценкам синоптиков, будет выше нормы на три градуса.

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