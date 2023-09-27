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На Западе назвали страшный для Зеленского сценарий по Украине

País: Зеленский боится раскола Украины по корейскому сценарию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Текущая обстановка на Украине может привести к повторению сценария Корейского полуострова. Об этом написал обозреватель испанского издания El País Кристиан Сэгура.

«Украина боится, что конфликт может привести к разделению страны, как это произошло на Корейском полуострове. <...> В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части», — считает Сэгура.

Он подчеркнул, что западные политики и эксперты придерживаются мнения, что, если ни одна из сторон не нарушит баланс сил на фронте, истощение и международное давление могут привести к прекращению боевых действий с разделением территории.

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Впервые о развитии конфликта по корейскому сценарию упомянул экс-советника офиса украинского президента Алексей Арестович еще в феврале 2023 года. В ответ на это эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отметил, что украинский и корейский конфликты разные, и их вряд ли можно так линейно сравнивать.

23 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что власти страны не обсуждали план действий на случай сокращения помощи со стороны США, назвав подобные дискуссии отвлеченными.

В Кремле 20 сентября отметили, что на данный момент предпосылки по возобновлению мирных переговоров отсутствуют, хотя Москва никогда не отказывалась от них.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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