В Кремле опровергли отказ от переговоров по Украине

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, однако на данный момент предпосылок для их возобновления нет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 сентября в эфире Первого канала.

«Слово «переговоры» стало звучать всё чаще в ответ на всё чаще звучащие вопросы на этот счет. И президент последовательно отвечает и разъясняет позицию российской стороны, которая никогда не отказывалась от идеи таких переговоров, но которая констатирует, что в настоящий момент каких-либо предпосылок для их возобновления нет», — пояснил Песков.

Ранее, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не планирует уступать территории России ради завершения конфликта. На вопрос позиции по Крыму президент не стал отвечать.

15 сентября глава минобороны ФРГ Борис Писториус указал, что конфликт может быть решен только тогда, когда Киев решится на переговоры и поиск компромиссов. При этом он добавил, что украинской стороне потребуются международные гарантии безопасности.

11 сентября Песков на ВЭФе напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва готова достигать свои цели дипломатическим путем. Он указал на то, что именно украинская сторона покинула стол переговоров с Россией. Кроме того, от Москвы исходит больше усилий по урегулированию конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.