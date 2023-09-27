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Доля рыночной ипотеки в выдачах упала до 40–50%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России доля рыночной ипотеки в выдачах упала за последние месяцы почти вдвое — до 40–50%, сообщили «Известиям» в ДОМ.РФ. До этого уровень 70–80% фиксировался последние 1–1,5 года.

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Тенденцию «Известиям» подтвердили в крупных банках. На фоне роста ставок по ипотеке на рынке в конце лета зафиксировано смещение спроса в сторону программ с господдержкой, рассказали в ВТБ. По итогам августа на них пришлось 54% от общего объема выдач, а на середину сентября этот показатель уже занимает более 64% (то есть на рыночные ссуды приходится лишь 36%). Спрос на субсидируемую ипотеку остается рекордным с начала осени, подчеркнули в ВТБ.

По итогам августа доля рыночных программ в общем объеме выдач в денежном выражении равнялась 59%, сообщили в «Росбанк Дом». А за 19 дней сентября этот показатель составил уже 49%. При этом растет спрос на ипотеку с субсидируемой ставкой, указали в организации.

В Сбере сказали: доля выдач по льготным программам в августе составила 48,2%, что побило предыдущий рекорд апреля 2022 года (48%). В июне этого года она равнялась 37,2%, в июле — 42,1%. Летом прошлого года показатель колебался между 28–30%, отметили там.

Крымский РНКБ отмечает стабильный спрос на ипотеку на полуострове, сказали в банке. Объем выдач в январе–августе этого года сопоставим с показателями 2022-го, сообщили в УБРиР. При этом за год объем льготных программ в общей структуре кредитов существенно увеличился — с 25% до 41%, добавили там (то есть на рыночные условия стало приходиться 59% вместо 75%).

В Центробанке «Известиям» подчеркнули, что к августу нынешнего года этот показатель равен 40%. Тогда как на конец 2021-го он составлял 77%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ставка сделала: доля рыночной ипотеки в выдачах упала вдвое, до 40–50%

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