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«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45% своих импортных самолетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» в сентябре дерегистрировала из иностранных реестров еще 18 своих самолетов, следует из актуальных данных реестра Бермуд (BCAA), с которыми ознакомились «Известия».

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Всего на текущий момент выведено из инореестров 120 самолетов иностранного производства (это 45% от всего импортного парка), подтвердил «Известиям» представитель авиакомпании. Больше всего из этого числа приходится на самолеты типа Boeing 737 (55 штук), также в это число входят 22 самолета Boeing 777, 15 — Airbus A319, 11 — A330, девять А320, пять А321 и три новейших Airbus А350, уточнил он.

Причем из 18 дебермудизированных самолетов только 11 ранее принадлежали структурам ирландского лизингодателя Aercap, убедились «Известия». «Аэрофлот» объявлял о завершении переоформления 18 самолетов этого лессора в российскую собственность.

Дебермудизация парка позволяет избавиться от двойной регистрации самолетов (в российском и зарубежном реестрах), напоминает аналитик «Моих инвестиций» Елена Сахнова. Этот процесс позволяет увеличить парк, который может летать за границу. Но для запуска новых направлений важны их коммерческая привлекательность и наличие контрагентов на месте, которые смогут обеспечить обслуживание этих судов, в том числе под угрозой вторичных санкций, добавляет исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вылететь из сумрака: «Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45% парка

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