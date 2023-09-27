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За езду в пьяном виде на электросамокате может грозить штраф до 30 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Езда на электросамокате или велосипеде в состоянии опьянения, а также отказ от медицинского освидетельствования могут грозить штрафами от 20 до 30 тыс. рублей. Это следует из финальной версии сенаторского законопроекта, которая есть в распоряжении «Известий».

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Документ, который будет направлен в правительство, совместно доработали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и член комитета, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин.

В первоначальной версии документа, которая была обнародована в начале августа, предлагался штраф в размере лишь 10 тыс. рублей.

Как объяснил Шейкин, теперь максимальная планка предлагаемого штрафа соразмерна наказанию за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если водитель при этом не совершает уголовного преступления. — Ред.).

Согласно итоговой версии законопроекта, если те, кто управляет СИМ или велосипедом, вдруг откажутся от медицинского освидетельствования, им также грозит штраф от 20 до 30 тыс. рублей.

До этого сенатор Шейкин предлагал предусмотреть за это наказание штраф размером в 10 тыс. рублей.

Не столь значительно, но всё же в последней редакции изменили размер наказания за ряд других нарушений. Так, за превышение скорости от 5 до 10 км/ч виновник может заплатить штраф от 500 до 800 рублей, от 10 до 15 км/ч — от 2 до 2,5 тыс. рублей (до этого было до 3 тыс. рублей).

Если зафиксировано превышение от 15 до 20 км/ч, штраф может составить от 3 до 3,5 тыс. рублей (ранее предлагался штраф до 4 тыс. рублей). Наконец, штраф от 4 до 5 тыс. рублей грозит за превышение скорости на более чем 20 км/ч. В первой редакции законопроекта нижний порог штрафа за такое превышение не был установлен.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

СИМ раз отрежь: в РФ хотят штрафовать на 30 тыс. за пьяную езду на самокате

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