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Во Вьетнаме обнаружили случай передачи оспы обезьян от человека к человеку

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Фото: Global Look Press/Jin Liwang
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Первый случай передачи оспы обезьян от человека к человеку зарегистрирован во Вьетнаме. Об этом, 26 сентября, сообщает местный новостной интернет-портал VNExpress.

По данным портала, 22-летняя женщина заразилась оспой обезьян от своего сожителя. Сейчас она находится на карантине в инфекционном отделении одной из больниц провинции Биньзыонг на юге Вьетнама.

Как передает издание, в доме, где проживает девушка, и на прилежащей территории Центр по контролю заболеваний провинции провел дезинфекцию. В стране начато эпидемиологическое расследование с целью предотвратить распространение заболевания — устанавливается круг лиц, общавшихся с пациенткой в последнее время.

Сожителя инфицированной нашли в соседней провинции Донгнай. Сейчас он также находится на карантине в одной из больниц города Хошимина. Обстоятельства заражения пока не известны.

Официально мужчина считается третьим человеком, заразившимся оспой обезьян во Вьетнаме, в то время как его подруга — четвертой.

Отмечается, что на данный момент эта азиатская страна не имеет вакцины или специальных лекарств для борьбы с болезнью.

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Первый случай заражения во Вьетнаме был обнаружен в октябре 2022 года, однако тогда оба пациента заразились за рубежом и прибыли в страну уже больными.

В мае 2022 года сообщалось о распространении болезни в ряде неэндемичных стран, в том числе в Европе и США. Считается, что в основном заболевание встречается в Западной и Центральной Африке.

Год спустя, в мае 2023 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в мире из-за оспы обезьян, в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

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