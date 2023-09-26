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Брат сдержавшего атаку ВСУ военного рассказал о его подвиге

Брат военного, который в меньшинстве сдержал атаку ВСУ: «Остался и не отступил»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Андрей Калашников, брат Героя России Ивана Калашникова с позывным Большой, который смог сдержать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) гордится его подвигом и желает ему скорейшего возвращения домой с победой. Об этом он 26 сентября сообщил «Известиям».

«Сначала увидели видео, как бой шел. Подумали, что наградят, но не подумали, что Героем. Ждали. Супруге он сообщил, а она нам, что Ваню наградили. Хочу поздравить его со званием Героя России. Ребята, которые с ним были, поддержали, остались, не отступили никак. Скорейшего возвращения домой с победой», — отметил Андрей Калашников.

Он рассказал, что в марте Иван Калашников отправился в зону спецоперации. Уже в июне его наградили медалью «За отвагу». Дома в Бурятии военного ждут жена и двое детей.

«Знал, что будет нелегко ему. Но, тем не менее, надо значит надо. Он сказал: «Буду собираться». Ничего с этим не поделаешь. Все смирились, согласились», — отметил брат Ивана Калашникова

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Ранее, 25 сентября военкор «Известий» Леонид Китрарь рассказал и показал, как военнослужащим в меньшинстве удалось удержать позиции. Командир роты с позывным Шмель пояснил, что отряду поставили задачу занять место на опорном пункте, так как оттуда ушло другое подразделение. В 4–5 часов утра на эту позицию стал надвигаться противник, началась стрельба. Военнослужащий с позывным Седой признался, что в такие моменты, как тот бой, действуешь на адреналине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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