Пятеро военнослужащих ВС РФ отразили атаку украинских боевиков

Небольшая группа российских военных в составе пяти человек отразила атаку численно превосходящих украинских националистов, вооруженных танком и двумя боевыми бронированными машинами (ББМ). При этом двое бойцов ВС РФ были ранены в первые минуты боя. Военкор «Известий» Леонид Китрарь 25 сентября рассказал и показал, как военнослужащим в меньшинстве удалось удержать позиции.

Командир роты с позывным Шмель пояснил, что отряду поставили задачу занять место на опорном пункте, так как оттуда ушло другое подразделение. В 4–5 часов утра на эту позицию стал надвигаться противник, началась стрельба.

«Мы начали подавление. Первые быстро ушли. Бой длился недолго, минут 40, наверное, они ушли. А вечером опять началось движение, в нашу сторону поехал танк и две ББМ. Позже по рации услышали, что танк подорвался. ББМ стали спешивать пехоту, танк развернулся и поковылял обратно. Пехота шла в нашу сторону, мы доложили своим ребятам. Начали работать наши АГСы (автоматический станковый гранатомет. — Ред.), минометы — покрошили их немного, но всё равно часть пехоты дошла, снова начался контактный бой. У наших было двое 300-х (раненых. — Ред), один тяжелый. Отстреливались вдвоем, один заряжающий», — описал происходившее на опорнике Шмель.

Военнослужащий с позывным Седой признался, что в такие моменты, как тот бой, действуешь на адреналине. Задача только одна стояла — подавить врага, не дать пройти, «а тяжело/не тяжело, как-то в тот момент не задумываешься», добавил боец.

25 сентября «Известия» рассказали о ситуации на одном из самых напряженных участков фронта на донецком направлении, где две недели подряд украинские боевики непрерывно пытаются штурмовать российские позиции. Стрелковые бои идут каждый день, боевики обстреливают из всевозможного оружия, применяют различные боеприпасы, в том числе кассетные.

22 сентября в Минобороны России рассказали об отражении пяти атак противника на донецком направлении за сутки. Более 300 украинских военнослужащих погибли или ранены. Кроме того, армия РФ уничтожила две боевые бронемашины, пять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Ольха», а также самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».